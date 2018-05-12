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Город (Москва и область)     14.05.2018, 08:39

Поезд «Москва» запустили на Калужско-Рижской линии метро

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Теги:  метро  метрополитен  транспорт  Калужско-Рижская линия 

14 мая. Mossovetinfo.ru – Поезд нового поколения «Москва» запустили на Калужско-Рижской линии столичной подземки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Еще один такой состав появится на ветке в течение месяца. Ранее такие поезда курсировали только на Таганско-Краснопресненской линии.

Первый поезд «Москва» был запущен 14 апреля 2017 года. В настоящее время в столичной подземке курсируют 45 поездов «Москва».


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  транспорт  Калужско-Рижская линия 

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