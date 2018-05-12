14 мая. Mossovetinfo.ru – Поезд нового поколения «Москва» запустили на Калужско-Рижской линии столичной подземки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.



Еще один такой состав появится на ветке в течение месяца. Ранее такие поезда курсировали только на Таганско-Краснопресненской линии.



Первый поезд «Москва» был запущен 14 апреля 2017 года. В настоящее время в столичной подземке курсируют 45 поездов «Москва».