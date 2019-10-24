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Город (Москва и область)     24.10.2019 09:20

Поезда МЦК перейдут на зимний режим работы к 1 ноября

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Теги:  МЦК  зима  подготовка 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Поезда Московского центрального кольца перейдут на зимний режим работы к 1 ноября, сообщает пресс-служба МЖД.

В настоящее время поезда «Ласточка», перевозящие пассажиров по МЦК, проходят подготовку к работе в зимних условиях. Всего подготовку проходит 51 состав.

Проводится настройка систем климат-контроля, противопробуксовочных систем, проверяется работа систем бортового управления, токоприемники переводят на зимний режим работы. Кроме того, проводится инструктаж локомотивных бригад об особенностях работы в зимний период. Отдельное внимание уделяется взаимодействию с городскими службами в случае возникновения нестандартных ситуация.

Завершить подготовку поездов к работе в зимний период планируется к 1 ноября.


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Карта места

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Теги: 
МЦК  зима  подготовка 

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