24 октября. Mossovetinfo.ru – Поезда Московского центрального кольца перейдут на зимний режим работы к 1 ноября, сообщает пресс-служба МЖД.



В настоящее время поезда «Ласточка», перевозящие пассажиров по МЦК, проходят подготовку к работе в зимних условиях. Всего подготовку проходит 51 состав.



Проводится настройка систем климат-контроля, противопробуксовочных систем, проверяется работа систем бортового управления, токоприемники переводят на зимний режим работы. Кроме того, проводится инструктаж локомотивных бригад об особенностях работы в зимний период. Отдельное внимание уделяется взаимодействию с городскими службами в случае возникновения нестандартных ситуация.



Завершить подготовку поездов к работе в зимний период планируется к 1 ноября.