Другие материалы
-
Город (Москва и область)
24.10.2019, 09:20
Поезда МЦК перейдут на зимний режим работы к 1 ноября
24 октября. Mossovetinfo.ru – Поезда Московского центрального кольца перейдут на зимний режим работы к 1 ноября, сообщает пресс-служба МЖД. В настоящее время поезда «Ласточка», перевозящие па...
-
Город (Москва и область)
24.10.2019, 08:54
Первая пересадочная станция появится в ТиНАО в 2023 году
24 октября. Mossovetinfo.ru – Первая пересадочная станция появится в ТиНАО в 2023 году, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на главу департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева. Бо...
-
Город (Москва и область)
24.10.2019, 08:36
Московский планетарий подготовил специальную программу к своему 90-летию
24 октября. Mossovetinfo.ru – Московский планетарий, которому 5 ноября исполняется 90 лет, подготовил специальную программу к своему юбилею, сообщается на портале mos.ru. Праздничная программ...