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Город (Москва и область)     13.12.2024 16:28

Поезда на МЦД-2 задерживаются с отклонением от графика до 40 минут

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Теги:  МЦД-2  электрички  поезда  железные дороги  МЖД  МЦД 

13 декабря — Mossovetinfo.ru — Поезда Московских центральных диаметров второго маршрута (МЦД-2) следуют с увеличенными интервалами и задержкой до 40 минут по техническим причинам, сообщили сообщила пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«В настоящее время по техническим причинам поезда в границах станции Люблино следуют со снижением скорости.

В связи с этим задерживаются поезда Курского направления в обе стороны. Время отклонения от графика до 40 мин. Поезда МЦД-2 следуют с увеличенным интервалом.

Московская железная дорога предпринимает все необходимые меры для стабилизации графика движения к наступлению часа пик.», – сообщает МЖД в своем официальном информационном канале.

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Карта места

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Теги: 
МЦД-2  электрички  поезда  железные дороги  МЖД  МЦД 

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