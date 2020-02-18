18 февраля. Mossovetinfo.ru – В мобильном приложении «Моя Москва» появилась функция передача показаний электрических счетчиков, сообщается на портале mos.ru.



Приложение синхронизировано с личным кабинетом на портале мэра и правительства Москвы и позволяет всем зарегистрированным пользователям получить все необходимые услуги с помощью смартфона.



Возможность передать данные счетчиков доступна также в приложении «Госуслуги Москвы», которое позволяет также оплатить услуги ЖКХ, записаться на прием к врачу, узнать оценки ребенка в школе, а также оставить заявку в Единый диспетчерский центр по различным жилищным вопросам.