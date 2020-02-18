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Город (Москва и область)     18.02.2020 10:09

Показания электрических счетчиков теперь можно передавать через приложение «Моя Москва»

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Теги:  приложения  Моя Москва 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – В мобильном приложении «Моя Москва» появилась функция передача показаний электрических счетчиков, сообщается на портале mos.ru.

Приложение синхронизировано с личным кабинетом на портале мэра и правительства Москвы и позволяет всем зарегистрированным пользователям получить все необходимые услуги с помощью смартфона.

Возможность передать данные счетчиков доступна также в приложении «Госуслуги Москвы», которое позволяет также оплатить услуги ЖКХ, записаться на прием к врачу, узнать оценки ребенка в школе, а также оставить заявку в Единый диспетчерский центр по различным жилищным вопросам.


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Теги: 
приложения  Моя Москва 

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