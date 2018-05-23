23 мая. Mossovetinfo.ru – По прогнозам синоптиков, в конце текущей недели в Москву придет похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».



В четверг 24 мая в столице еще удержится теплая погода, ожидается, что воздух может прогреться до 25 градусов тепла, что на 3 градуса выше климатической нормы. Однако уже в ночь на 25 мая арктический циклон принесет в Москву похолодание. В ночное время температура воздуха опустится до 5-8 градусов тепла, а днем в пятницу ожидается не больше +14, +18 градусов. Ночь на субботу может стать самой холодной в мае – ожидается, что температура воздуха может упасть до 0, а по области возможны даже заморозки. В субботу днем ожидается до +20 градусов.



Похолодание будет коротким, уже в воскресенье температура воздуха в Москве начнет расти.