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Город (Москва и область)     23.05.2018, 15:21

Похолодание придет в Москву в конце недели

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Теги:  погода  прогноз погоды  похолодание 

23 мая. Mossovetinfo.ru – По прогнозам синоптиков, в конце текущей недели в Москву придет похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».

В четверг 24 мая в столице еще удержится теплая погода, ожидается, что воздух может прогреться до 25 градусов тепла, что на 3 градуса выше климатической нормы. Однако уже в ночь на 25 мая арктический циклон принесет в Москву похолодание. В ночное время температура воздуха опустится до 5-8 градусов тепла, а днем в пятницу ожидается не больше +14, +18 градусов. Ночь на субботу может стать самой холодной в мае – ожидается, что температура воздуха может упасть до 0, а по области возможны даже заморозки. В субботу днем ожидается до +20 градусов.

Похолодание будет коротким, уже в воскресенье температура воздуха в Москве начнет расти.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  похолодание 

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