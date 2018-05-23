Другие материалы
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Город (Москва и область)
23.05.2018, 15:21
Похолодание придет в Москву в конце недели
23 мая. Mossovetinfo.ru – По прогнозам синоптиков, в конце текущей недели в Москву придет похолодание, сообщает центр погоды «Фобос». В четверг 24 мая в столице еще удержится теплая погода, о...
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Город (Москва и область)
23.05.2018, 12:18
Участок Филевской линии метро между «Киевской» и «Кунцевской» закроют 26-27 мая
23 мая. Mossovetinfo.ru – Движение поездов на участке Филевской линии метрополитена от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» закроют в предстоящие выходные 26 и 27 мая, сообщается на Едином т...
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Город (Москва и область)
23.05.2018, 11:48
Канатную дорогу в «Лужниках» запустят после ЧМ-2018
23 мая. Mossovetinfo.ru – Канатную дорогу от Воробьевых гор до «Лужников» не успеют запустить до чемпионата мира по футболу, она будет запущена только после ЧМ-2018, сообщил журналистам заммэрам Мо...