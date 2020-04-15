15 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ГИБДД в Москве смогут отправлять на штрафстоянку автомобили тех водителей, которые не оформили цифровые пропуска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Сообщается, что устанавливать таких водителей будут совместно ГИБДД и ЦОДД. По дорожным камерам ЦОДД будет сличать номера машин и устанавливать оформлен ли их владельцами пропуск. В случае отсутствия пропуска будет автоматически выписываться штраф. Данные на такую машину будут поступать в ГИБДД и в случае повторной остановки без пропуска, машина будет отправляться на штрафстоянку.



При этом, по словам собеседника агентства, такие меры пока не действуют, но их планируется ввести в будущем.



Система цифровых пропусков для поездок по городу начала действовать в Москве 15 апреля.