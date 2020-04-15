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Город (Москва и область)     15.04.2020 09:15

Полицейские смогут отправлять на штрафстоянку машины водителей, которые не оформили цифровой пропуск

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Теги:  водители  цифровые пропуска  эвакуация автомобилей  штрафстоянки 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ГИБДД в Москве смогут отправлять на штрафстоянку автомобили тех водителей, которые не оформили цифровые пропуска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что устанавливать таких водителей будут совместно ГИБДД и ЦОДД. По дорожным камерам ЦОДД будет сличать номера машин и устанавливать оформлен ли их владельцами пропуск. В случае отсутствия пропуска будет автоматически выписываться штраф. Данные на такую машину будут поступать в ГИБДД и в случае повторной остановки без пропуска, машина будет отправляться на штрафстоянку.

При этом, по словам собеседника агентства, такие меры пока не действуют, но их планируется ввести в будущем.

Система цифровых пропусков для поездок по городу начала действовать в Москве 15 апреля.


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Карта места

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Теги: 
водители  цифровые пропуска  эвакуация автомобилей  штрафстоянки 

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