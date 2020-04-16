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Город (Москва и область)     16.04.2020 08:36

Полиция не проверяет пропуска у пассажиров московского метро

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Теги:  метро  цифровые пропуска  полиция  проверка 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Полиция не проверяет пропуска у пассажиров на входе в московское метро, на станциях спокойная обстановка, сообщает ТАСС.

Также сообщается, что свободны все автомобильные въезды в Москву, дорожные затруднения наблюдаются только в центре города.

В среду, 15 апреля из-за поголовной проверки пропусков на входах в метро образовались огромные очереди. Кроме того, из-за проверок пропусков у водителей, на всех въездах в Москву образовались пробки.

В итоге департамент транспорта Москвы сообщил, что проверка пропусков в метро будет полностью переведена в автоматический режим.

Утром 15 апреля в Москве в рамках борьбы с распространением корорнавирусной инфекции ввели цифровые пропуска для поездок на транспорте.


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Теги: 
метро  цифровые пропуска  полиция  проверка 

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