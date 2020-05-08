8 мая. Mossovetinfo.ru – Полное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, возможно только после того, как будет разработана вакцина, сообщила на видеосовещании с президиумом фракции «Единой России» глава Роспотребнадзора Анна Попова.



По словам Поповой, даже после реализации третьего этапа выхода из ограничительных мер, некоторые ограничения необходимо будет оставить.



«Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит», - заявила Попова.



Попова также сообщила, что Роспотребнадзор разрабатывает методические рекомендации для различных отраслей, чтобы приспособиться к жизни в условиях коронавируса.



При этом, по мнению Поповой, в мире может одновременно появится несколько вакцин от коронавируса, так как разработкой вакцин занимаются многие научные группы в разных странах.