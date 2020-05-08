Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     08.05.2020 16:30

Полная отмена ограничений из-за коронавируса возможна только после появления вакцины - Попова

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  Анна Попова  ограничения 

8 мая. Mossovetinfo.ru – Полное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, возможно только после того, как будет разработана вакцина, сообщила на видеосовещании с президиумом фракции «Единой России» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, даже после реализации третьего этапа выхода из ограничительных мер, некоторые ограничения необходимо будет оставить.

«Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит», - заявила Попова.

Попова также сообщила, что Роспотребнадзор разрабатывает методические рекомендации для различных отраслей, чтобы приспособиться к жизни в условиях коронавируса.

При этом, по мнению Поповой, в мире может одновременно появится несколько вакцин от коронавируса, так как разработкой вакцин занимаются многие научные группы в разных странах.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  Анна Попова  ограничения 

Возврат к списку

Лента новостей

17:54 Город (Москва и область) В метро будут бесплатно раздавать маски и перчатки пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям

16:45 Другое ФИФА временно разрешила проводить пять замен в матчах

16:30 Город (Москва и область) Полная отмена ограничений из-за коронавируса возможна только после появления вакцины - Попова

15:16 Город (Москва и область) С 12 мая ношение в общественных местах только маски или только перчаток будет считаться нарушением

14:06 Другое Коронавирус теряет способность заражать людей при температуре от 30 градусов - Роспотребнадзор

Актуальные материалы

12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru