28 сентября. Mossovetinfo.ru - Пользователи электронной медицинской карты теперь могут просматривать информацию о своих прививках, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Ранее пользователи могли увидеть только информацию о прививках своих детей. Теперь вся информация о проведенных прививках доступна в разделе «Прививки» в электронной медкарте на портале мэра и правительства Москвы, а также в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».
По словам Раковой, медицинские в карты москвичей уже загружена информация о прививках, сделанных в текущем году. Кроме того, пользователи могут самостоятельно загрузить скан прививочного сертификата, если вакцинация проводилась в коммерческом или федеральном медицинском учреждении.
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