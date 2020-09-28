 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     28.09.2020 14:04

Пользователи электронной медкарты теперь могут просматривать информацию о своих прививках

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  электронные медкарты  прививки 

28 сентября. Mossovetinfo.ru - Пользователи электронной медицинской карты теперь могут просматривать информацию о своих прививках, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ранее пользователи могли увидеть только информацию о прививках своих детей. Теперь вся информация о проведенных прививках доступна в разделе «Прививки» в электронной медкарте на портале мэра и правительства Москвы, а также в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

По словам Раковой, медицинские в карты москвичей уже загружена информация о прививках, сделанных в текущем году. Кроме того, пользователи могут самостоятельно загрузить скан прививочного сертификата, если вакцинация проводилась в коммерческом или федеральном медицинском учреждении.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
электронные медкарты  прививки 

Возврат к списку

Лента новостей

14:04 Город (Москва и область) Пользователи электронной медкарты теперь могут просматривать информацию о своих прививках

13:44 Другое Назван состав сборной России на октябрьские матчи

13:31 Общество Гидрометцентр предсказал температурные аномалии предстоящей зимой

12:40 В России Новое плато по заболеваемости коронавирусом ожидается в октябре - Роспотребнадзор

12:29 Город (Москва и область) Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти врача после прививки от коронавируса

Актуальные материалы

01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19

00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы

16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны

11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе

10:44 В России В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса

09:23 В мире Армии Азербайджана и Армении ведут бои в зоне карабахского конфликта

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru