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Город (Москва и область)     07.12.2020 08:23

Поправки к бюджету Москвы планируется рассмотреть на заседании Мосгордумы 9 декабря

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Теги:  Москва  Мосгордума  заседание  бюджет 

7 декабря. Mossovetinfo.ru – 9 декабря на заседании Мосгордумы, которое состоится в дистанционной форме, планируется рассмотреть поправки к закону города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», внесенному в Московскую городскую Думу 3 ноября 2020 года и принятому в первом чтении 18 ноября 2020 года. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в Мосгордуме.

По информации корреспондента ИА МОССОВЕТ, в числе принятых поправок только поправки фракции «Единая Россия» и представителей фракции «Моя Москва». В то же время поправками редактора, по мнению редактора проекта, частично учтены поправки депутатов Е.Бунимовича и М.Круглова (оба – фракция «Яблоко») и М.Яндиева (фракция «Справедливая Россия»).

Поправкой редактора, по сути учитывающей поправку № 185 депутата Московской городской Думы М.И.Яндиева, редактор проекта за счет сокращения объема резервного фонда предлагает увеличить на 250 650,0 тыс. рублей предоставление в 2021 году субсидий региональному оператору, владельцам специальных счетов в целях возмещения затрат, связанных с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

По сути учитывает поправку № 76 депутата М.С.Круглова редактор проекта, за счет сокращения объема резервного фонда, предлагает увеличить на 100 000,0 тыс. рублей ассигнования по Департаменту городского имущества города Москвы на финансовое обеспечение расходов по постановке на кадастровый учет земельных участков многоквартирных домов в 2021 году, предусматриваемого в бюджете города Москвы.

По сути учитывает поправку № 51 депутата Московской городской Думы Бунимовича Е.А., за счет сокращения объема резервного фонда,, редактор проекта предлагает увеличение бюджетных ассигнований Департаменту информационных технологий города Москвы на доработку функционала портала для записи детей на дополнительное образование в кружки/секции в организациях различной ведомственной принадлежности, а также коммерческих организациях, улучшение интерфейса поиска кружков на Официальном сайте Мэра Москвы, на 2021 год в объеме 56 000,0 тыс. рублей предусматриваемого в бюджете города Москвы.

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Теги: 
Москва  Мосгордума  заседание  бюджет 

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