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Город (Москва и область)
07.12.2020, 08:23
Поправки к бюджету Москвы планируется рассмотреть на заседании Мосгордумы 9 декабря
7 декабря. Mossovetinfo.ru – 9 декабря на заседании Мосгордумы, которое состоится в дистанционной форме, планируется рассмотреть поправки к закону города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и ...
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Город (Москва и область)
06.12.2020, 10:07
В Москве необходимо вакцинировать от коронавируса 6-7 миллионов человек — Собянин
6 декабря. Mossovetinfo.ru — В Москве планируют в перспективе привить от коронавируса до семи миллионов человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». «Мы должн...
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Город (Москва и область)
05.12.2020, 11:05
В Москве за сутки госпитализировали 1651 пациента с коронавирусом
5 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки госпитализировали 1651 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Кроме того, оперштаб подтвердил, что в столице за сутки зарегистриров...