26 апреля. Mossovetinfo.ru – Более чем вдвое выросла популярность бесплатного Wi-Fi в московских парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В апреле посетители парков подключались к бесплатному Wi-Fi более 40 тысяч раз, в то время как в апреле прошлого года было зафиксировано 18 тысяч подключений.



Чаще всего к бесплатному Wi-Fi подключались посетители парка «Коломенское» - 14 тысяч подключений. Второе место занял парк «Сокольники» - 7 тысяч подключений. При этом «Сокольники» стали лидером по объему скачанного трафика. Третье место занял Измайловский парк – более 5 тысяч подключений.



Сообщается, что чаще всего посетители парков подключаются к поисковым сервисам, соцсетям и мессенджерам.