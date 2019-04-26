26 апреля. Mossovetinfo.ru – Более чем вдвое выросла популярность бесплатного Wi-Fi в московских парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В апреле посетители парков подключались к бесплатному Wi-Fi более 40 тысяч раз, в то время как в апреле прошлого года было зафиксировано 18 тысяч подключений.
Чаще всего к бесплатному Wi-Fi подключались посетители парка «Коломенское» - 14 тысяч подключений. Второе место занял парк «Сокольники» - 7 тысяч подключений. При этом «Сокольники» стали лидером по объему скачанного трафика. Третье место занял Измайловский парк – более 5 тысяч подключений.
Сообщается, что чаще всего посетители парков подключаются к поисковым сервисам, соцсетям и мессенджерам.
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