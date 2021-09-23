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Город (Москва и область)     23.09.2021 10:35

После реконструкции открыта станция Апрелевка, которая станет частью МЦД-4

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Теги:  МЦД-4  строительство  железные дороги 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – На станции Апрелевка, Киевского направления МЖД, открылся новый пригородный вокзал, который впоследствии станет частью маршрута МЦД-4, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Новый вокзал состоит из трех платформ, которые во всю длину накрыты навесами от непогоды, пассажирского терминала, в котором расположены кассы, турникеты и туалеты, а также перехода через пути с лифтами и эскалаторами. Кроме того, возле станции организована перехватывающая парковка.

Апрелевка стала шестым современным вокзалом, построенным по стандартам московского транспорта на Киевском направлении МЖД с 2020 года. До конца текущего года планируется открыть еще пять станций. Все они станут частью будущего маршрута МЦД-4 (Апрелевка - Железнодорожный).

В настоящее время пассажиропоток станции Апрелевка составляет около 3 тысяч человек в сутки. Планируется, что к 2025 году он вырастет до 7,5 тысяч человек в сутки, а к 2030 - до 11 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на соединительной ветке между Киевским и Белорусским направлениями МЖД началось строительство двух станций будущего МЦД-4.

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Карта места

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Теги: 
МЦД-4  строительство  железные дороги 

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