9 июля. Mossovetinfo.ru – Дорожную инфраструктуру Рузы, пострадавшую в результате прорыва дамбы, восстановят в течение недели, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» вице-губернатор Игорь Тресков.
По словам Трескова, размыло 4 дороги, две из них – полностью. На всех размытых дорогах уже ведутся аварийно-восстановительные работы.
«Все проезды мы восстановим, основной проезд - двое суток, муниципальная, местная сеть - мы ее восстановим в срок три-четыре дня, все последствия на дорогах и улицах Рузы, я думаю, что за неделю будут полностью ликвидированы», - заявил Тресков.
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в Рузском городском округе Московской области прорвало дамбу, было смыто два дома и хозяйственная постройка, 29 домов подтоплено. Из района затопления было эвакуировано 52 человека, в том числе 7 детей.
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