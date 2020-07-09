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Город (Москва и область)     09.07.2020 11:27

Пострадавшую от наводнения дорожную инфраструктуру Рузы восстановят за неделю

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Теги:  Московская область  прорыв дамбы  подтопление  дороги  ремонт 

9 июля. Mossovetinfo.ru – Дорожную инфраструктуру Рузы, пострадавшую в результате прорыва дамбы, восстановят в течение недели, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» вице-губернатор Игорь Тресков.

По словам Трескова, размыло 4 дороги, две из них – полностью. На всех размытых дорогах уже ведутся аварийно-восстановительные работы.

«Все проезды мы восстановим, основной проезд - двое суток, муниципальная, местная сеть - мы ее восстановим в срок три-четыре дня, все последствия на дорогах и улицах Рузы, я думаю, что за неделю будут полностью ликвидированы», - заявил Тресков.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в Рузском городском округе Московской области прорвало дамбу, было смыто два дома и хозяйственная постройка, 29 домов подтоплено. Из района затопления было эвакуировано 52 человека, в том числе 7 детей.


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Теги: 
Московская область  прорыв дамбы  подтопление  дороги  ремонт 

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