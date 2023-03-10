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Город (Москва и область)     10.03.2023 09:58

Потепление до плюс 5 градусов и дождь ожидается в Москве в воскресенье

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Теги:  погода  Москва  Московская область  Подмосковье  потепление  дождь 

10 марта, Mossovetinfo.ru - Жителей Московского региона ожидает существенное потепление на выходных, в воскресенье - до плюс 5 градусов и дождь ожидается в Москве , в Подмосковье потеплеет до плюс 7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова. В субботу, по словам Синенкова, в столице ожидается морозная погода до минус 2 градусов и минус 3 градусов в области, а также метель.

"В воскресенье температура продолжит повышаться, осадки уже будут идти преимущественно в виде дождя, и при этом сохранится порывистый юго-восточный ветер, 5-10 м/с, атмосферное давление понизится до 726 мм ртутного столба. Температура в ночь на воскресенье будет повышаться, и мы ожидаем плюс 1-3 градуса в столице и от минус 1 до плюс 4 в области ночью. А днем в воскресенье плюс 3-5 градусов, по области плюс 1-7", - сказал он.

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Теги: 
погода  Москва  Московская область  Подмосковье  потепление  дождь 

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