Поздно вечером 5 июня на широте Москвы полутеневое затмение

5 июня. Mossovetinfo.ru - Около 9 вечера по московскому времени в пятницу началось и продлится до полуночи второе полутеневое лунное затмение затмение из четырех, которые пройдут в 2020 году на широте Москвы. Пресс-служба московского планетария сообщает, что затмение можно будет увидеть при благоприятной погоде в оптические приборы на нижнем краю лунного диска.



Первое из четырех полутеневых лунных затмений 2020 года россияне уже наблюдали 10 января. Второе увидят вечером 5 июня. Оно начнётся около 9 вечера и продлится до полуночи. Половина Луны погрузится лишь в полутень Земли, поэтому не приобретет красноватый оттенок.



Полутеневое затмение Луны начнется 5 июня в 20:46 мск и закончится в 00:04 мск 6 июня. Максимальное погружение в полутень Земли на 0,568 лунного диска произойдет в 22:25 мск.