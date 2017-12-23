Поздравление Путина с Новым годом прозвучит в московском метро и на МЦК

23 декабря. Mossovetinfo.ru - В московском метро и на Московском центральном кольце (МЦК) будут в прямом эфире транслировать Новогоднее поздравление Владимира Путина



Как сообщили в пресс-службе Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, аудиотрансляция прозвучит на станциях.