13 декабря. Mossovetinfo.ru – Пожар в складском помещении на Варшавском шоссе ликвидирован, сообщается в официальном микроблоге московского управления МЧС.



Площадь пожара составила 7 тысяч квадратных метров, в ходе пожара произошло обрушение кровли здания на площади около 300 квадратных метров.



В тушении пожара принимали участие более 120 человек личного состава, более 40 единиц техники и два вертолета Московского авиационного центра. В ходе тушения пострадал один сотрудник МЧС. В общей сложности на то, чтобы потушить огонь потребовалось около 4 часов.