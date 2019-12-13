13 декабря. Mossovetinfo.ru – Пожар в складском помещении на Варшавском шоссе ликвидирован, сообщается в официальном микроблоге московского управления МЧС.
Площадь пожара составила 7 тысяч квадратных метров, в ходе пожара произошло обрушение кровли здания на площади около 300 квадратных метров.
В тушении пожара принимали участие более 120 человек личного состава, более 40 единиц техники и два вертолета Московского авиационного центра. В ходе тушения пострадал один сотрудник МЧС. В общей сложности на то, чтобы потушить огонь потребовалось около 4 часов.
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