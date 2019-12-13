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Город (Москва и область)     13.12.2019 16:19

Пожар на Варшавском шоссе ликвидирован - МЧС

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Теги:  МЧС  Варшавское шоссе  пожар  ликвидация пожара 

13 декабря. Mossovetinfo.ru – Пожар в складском помещении на Варшавском шоссе ликвидирован, сообщается в официальном микроблоге московского управления МЧС.

Площадь пожара составила 7 тысяч квадратных метров, в ходе пожара произошло обрушение кровли здания на площади около 300 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие более 120 человек личного состава, более 40 единиц техники и два вертолета Московского авиационного центра. В ходе тушения пострадал один сотрудник МЧС. В общей сложности на то, чтобы потушить огонь потребовалось около 4 часов.


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Теги: 
МЧС  Варшавское шоссе  пожар  ликвидация пожара 

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