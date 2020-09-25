25 сентября. Mossovetinfo.ru - С 1 октября москвичам старше 65 лет порекомендуют отказаться от использования общественным транспортом в связи с осложнением ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Кроме того, работающим пенсионерам порекомендуют перейти на удаленный режим работы.
При этом отмечается, что никаких ограничений на прогулки вводится не будет.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 1050 новых случаев коронавируса. Впервые за три месяца в столице число случаев заражения за сутки превысило 1000. В предыдущий раз более 1000 новых случаев было зафиксировано 23 июня - тогда был выявлен 1081 случай заражения.
С заявлением об эпидемиологической ситуации в столице выступил оперативный штаб.
В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией мэр Москвы Сергей Собянин направил более 5000 предприятий письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу.
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