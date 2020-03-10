10 марта. Mossovetinfo.ru – В связи с ремонтом ряда городских поликлиник и их переездом в другие здания на время ремонта, на ряде улиц в пяти районах Москвы временно изменятся правила парковки, сообщается на портале mos.ru.



Москвичи, которые имели право парковаться бесплатно возле поликлиник, получат право бесплатной парковки возле тех зданий, куда поликлиники переедут на время ремонта. Никаких дополнительных документов при этом оформлять не надо, достаточно иметь резидентное парковочное разрешение. Новые правила будут действовать до тех пор, пока поликлиники не переедут обратно в отремонтированные здания.



Ранее сообщалось, что в феврале в Москве стартовала масштабная программа капитального ремонта городских поликлиник. Всего за три года планируется провести капитальный ремонт 135 московских поликлиник. Узнать о том, в каких поликлиниках будет проведен ремонт, можно здесь.