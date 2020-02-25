25 февраля. Mossovefinfo.ru – Президиум правительства Москвы на своем заседании во вторник, 25 февраля, принял решение в 2,5 – 3 раза увеличить материальной помощи ветеранам ко Дню Победы, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.



Традиционно ко Дню Победы правительство Москвы оказывает материальную помощь следующим категориям москвичей:



инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,

военнослужащим, проходившим службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии,

военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года,

лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»,

инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны,

участникам обороны Москвы,

жителям блокадного Ленинграда,

вдовам военнослужащих, погибших в годы войны,

лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны,

бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто,

труженикам тыла,

гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года.



В 2020 году в зависимости от категории размер выплаты составит от 10 до 25 тысяч рублей. Материальную помощь ко Дню Победы получат 110 330 человек.