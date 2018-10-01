1 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы вновь выставили на торги право на строительство ТПУ «Алма-Атинская» сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.



Ранее право на строительство данного ТПУ уже выставлялось на торги, однако не было реализовано. После этого эксперты пересмотрели начальную цену проекта и снизили ее на 60% - до 147,7 миллиона рублей.



В рамках строительства инвестору необходимо будет построить транспортно-пересадочный узел на базе станции метро «Алма-Атинская», в состав которого войдет торгово-офисный центр площадью 85 тысяч квадратных метров.