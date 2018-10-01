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Город (Москва и область)     01.10.2018 11:38

Право строительства ТПУ «Алма-Атинская» вновь выставлено на торги

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Теги:  строительство  ТПУ  торги 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы вновь выставили на торги право на строительство ТПУ «Алма-Атинская» сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Ранее право на строительство данного ТПУ уже выставлялось на торги, однако не было реализовано. После этого эксперты пересмотрели начальную цену проекта и снизили ее на 60% - до 147,7 миллиона рублей.

В рамках строительства инвестору необходимо будет построить транспортно-пересадочный узел на базе станции метро «Алма-Атинская», в состав которого войдет торгово-офисный центр площадью 85 тысяч квадратных метров.


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Теги: 
строительство  ТПУ  торги 

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