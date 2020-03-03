3 марта. Mossovetinfo.ru – Специальную праздничную программу к 8 марта подготовили 18 московских парков, сообщается на портале mos.ru.
Концерты, спортивные мероприятия, мастер-классы, флешмобы и другие праздничные мероприятия пройдут в Парке Горького, Саду имени Баумана, музее-заповеднике «Царицыно», парке «Сокольники», саду «Эрмитаж», усадьбе «Воронцово» и в других городских зонах отдыха.
Кроме того, в некоторых парках будут организованы фотозоны с композициями из живых цветов, а посетительницам парков подарят более 10 тысяч живых тюльпанов.
Список парков, подготовивших праздничную программу к 8 марта:
Парк Горького,
Парк Победы на Поклонной горе,
Сад «Эрмитаж»,
Сад имени Баумана,
Бабушкинский парк,
Ландшафтный парк «Митино»,
Усадьба Воронцово,
Лианозовский парк,
Перовский парк,
Парк «Кузьминки»,
Измайловский парк,
Музей-заповедник «Царицыно»,
Парк «Фили»,
Парк 50-летия Октября,
Таганский парк,
Парк «Сокольники»,
Парк «Красная Пресня»,
Парк «Северное Тушино».
Большинство мероприятий в парках можно будет посетить бесплатно. Подробнее о праздничной программе к 8 марта можно узнать на официальных сайтах парков.
08:50 Власть Предложенные Путиным поправки в Конституцию поступили в Госдуму
08:28 Город (Москва и область) Праздничную программу к 8 марта подготовили 18 московских парков
20:10 Происшествия В Москве под наблюдением из-за коронавируса находятся более 5,5 тысячи человек
17:40 Происшествия Полиция задержала трех фанатов за массовую драку на станции метро «Маяковская»
20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года