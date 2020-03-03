3 марта. Mossovetinfo.ru – Специальную праздничную программу к 8 марта подготовили 18 московских парков, сообщается на портале mos.ru.



Концерты, спортивные мероприятия, мастер-классы, флешмобы и другие праздничные мероприятия пройдут в Парке Горького, Саду имени Баумана, музее-заповеднике «Царицыно», парке «Сокольники», саду «Эрмитаж», усадьбе «Воронцово» и в других городских зонах отдыха.



Кроме того, в некоторых парках будут организованы фотозоны с композициями из живых цветов, а посетительницам парков подарят более 10 тысяч живых тюльпанов.



Список парков, подготовивших праздничную программу к 8 марта:



Парк Горького,

Парк Победы на Поклонной горе,

Сад «Эрмитаж»,

Сад имени Баумана,

Бабушкинский парк,

Ландшафтный парк «Митино»,

Усадьба Воронцово,

Лианозовский парк,

Перовский парк,

Парк «Кузьминки»,

Измайловский парк,

Музей-заповедник «Царицыно»,

Парк «Фили»,

Парк 50-летия Октября,

Таганский парк,

Парк «Сокольники»,

Парк «Красная Пресня»,

Парк «Северное Тушино».



Большинство мероприятий в парках можно будет посетить бесплатно. Подробнее о праздничной программе к 8 марта можно узнать на официальных сайтах парков.