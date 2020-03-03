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Город (Москва и область)     03.03.2020 08:28

Праздничную программу к 8 марта подготовили 18 московских парков

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Теги:  парки  8 марта  праздничные мероприятия 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Специальную праздничную программу к 8 марта подготовили 18 московских парков, сообщается на портале mos.ru.

Концерты, спортивные мероприятия, мастер-классы, флешмобы и другие праздничные мероприятия пройдут в Парке Горького, Саду имени Баумана, музее-заповеднике «Царицыно», парке «Сокольники», саду «Эрмитаж», усадьбе «Воронцово» и в других городских зонах отдыха.

Кроме того, в некоторых парках будут организованы фотозоны с композициями из живых цветов, а посетительницам парков подарят более 10 тысяч живых тюльпанов.

Список парков, подготовивших праздничную программу к 8 марта:

Парк Горького,
Парк Победы на Поклонной горе,
Сад «Эрмитаж»,
Сад имени Баумана,
Бабушкинский парк,
Ландшафтный парк «Митино»,
Усадьба Воронцово,
Лианозовский парк,
Перовский парк,
Парк «Кузьминки»,
Измайловский парк,
Музей-заповедник «Царицыно»,
Парк «Фили»,
Парк 50-летия Октября,
Таганский парк,
Парк «Сокольники»,
Парк «Красная Пресня»,
Парк «Северное Тушино».

Большинство мероприятий в парках можно будет посетить бесплатно. Подробнее о праздничной программе к 8 марта можно узнать на официальных сайтах парков.


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Карта места

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Теги: 
парки  8 марта  праздничные мероприятия 

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