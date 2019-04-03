2 апреля. Mossovetinfo.ru – За первые три месяца 2019 года предприниматели столицы получили почти 25 тысяч бесплатных консультаций в Центрах услуг для бизнеса (ЦУБ), сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
«Чаще всего предприниматели интересовались имущественной и финансовой поддержкой со стороны города, открытием стартапов, бесплатными программами обучения, внесением изменений в реестры юрлиц и индивидуальных предпринимателей», – сообщила заммэра Наталья Сергунина.
В Москве действует 15 Центров услуг для бизнеса, они есть в каждом округе города. Получить бесплатную консультацию предприниматели могут не только в ЦУБах, но и по телефону, а также через специальную онлайн-платформу. Сообщается, что в течение 2018 года специалисты московских ЦУБов оказали предпринимателям более 101 тысяч бесплатных консультаций.
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