2 апреля. Mossovetinfo.ru – За первые три месяца 2019 года предприниматели столицы получили почти 25 тысяч бесплатных консультаций в Центрах услуг для бизнеса (ЦУБ), сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.



«Чаще всего предприниматели интересовались имущественной и финансовой поддержкой со стороны города, открытием стартапов, бесплатными программами обучения, внесением изменений в реестры юрлиц и индивидуальных предпринимателей», – сообщила заммэра Наталья Сергунина.



В Москве действует 15 Центров услуг для бизнеса, они есть в каждом округе города. Получить бесплатную консультацию предприниматели могут не только в ЦУБах, но и по телефону, а также через специальную онлайн-платформу. Сообщается, что в течение 2018 года специалисты московских ЦУБов оказали предпринимателям более 101 тысяч бесплатных консультаций.