13 октября. Mossovetinfo.ru – Ряд представителей IT-индустрии обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой поспособствовать в отмене указания московских властей о передаче данных сотрудников, отправленных на удаленную работу, сообщают «Известия».



С письмом к министру обратились Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и РУССОФТ.



По мнению представителей IT-бизнеса, передача персональных данных сотрудников без их согласия, является нарушением их прав, при этом, в указе мэра Москвы механизм получения согласия сотрудников на передачу их данных не прописан. Кроме того, указывается, что передача персональных данных не соответствует федеральному законодательству.



Один из авторов письма, директор Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Ларшин заявил, что работодатели не имеют права собирать персональные данные сотрудников, если они будут это делать без их согласия, согласно федеральному законодательству их оштрафуют. Если же они откажутся выполнять указ мэра Москвы - они также будут оштрафованы. Кроме того, у работодателей не всегда есть доступ к требуемым данным.



Московские власти считают, что передача данных автомобиля или транспортной карты без указания ФИО не является передачей персональных данных.



С 12 октября в Москве работодатели обязаны передавать городским властям данные сотрудников, переведенных на удаленную работу. Передаче подлежат номера мобильных телефонов, автомобилей (если у сотрудника есть автомобиль), транспортных карт и социальных карт. При этом, только передача номера мобильного телефона является обязательной.