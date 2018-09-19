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Город (Москва и область)     19.09.2018 08:46

Предупреждающие надписи появятся на 35 московских «зебрах»

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Теги:  пешеходные переходы  предупреждения 

19 сентября. Mossovetinfo.ru – На 35 московских наземных пешеходных переходах появятся надписи, напоминающие пешеходам о необходимости соблюдения осторожности при переходе улицы, сообщает портал mos.ru.

Надписи-предупреждения «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники» будут нанесены на тротуары возле «зебр». Надписи являются совместным проектом ГИБДД и Центра организации дорожного движения.

В мае подобные надписи уже были нанесены возле 14 наземных пешеходных переходов в Москве.


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Карта места

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Теги: 
пешеходные переходы  предупреждения 

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