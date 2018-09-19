19 сентября. Mossovetinfo.ru – На 35 московских наземных пешеходных переходах появятся надписи, напоминающие пешеходам о необходимости соблюдения осторожности при переходе улицы, сообщает портал mos.ru.



Надписи-предупреждения «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники» будут нанесены на тротуары возле «зебр». Надписи являются совместным проектом ГИБДД и Центра организации дорожного движения.



В мае подобные надписи уже были нанесены возле 14 наземных пешеходных переходов в Москве.