19 сентября. Mossovetinfo.ru – На 35 московских наземных пешеходных переходах появятся надписи, напоминающие пешеходам о необходимости соблюдения осторожности при переходе улицы, сообщает портал mos.ru.
Надписи-предупреждения «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники» будут нанесены на тротуары возле «зебр». Надписи являются совместным проектом ГИБДД и Центра организации дорожного движения.
В мае подобные надписи уже были нанесены возле 14 наземных пешеходных переходов в Москве.
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