15 мая. Mossovetinfo.ru – В ночь на 15 мая в некоторых московских районах на востоке и юго-востоке города было зафиксировано превышение нормы содержания сероводорода в воздухе, сообщает «Мосэкомониторинг».



В районе Печатники было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 4,5 раза, в районе Выхино-Жулебино – в 3,4 раза, в Люблино – в 3 раза. Также разовые превышения ПДК по сероводороду были зафиксированы в районах Орехово-Борисово, Южное, Капотня, Рязанский и Новокосино.