При поддержке депутата Лысакова отменены ежегодные автогонки на ООПТ в Крылатском

24 апреля. Mossovetinfo.ru - - Жители района Крылатское при поддержке ОНФ и сопредседателя московского штаба ОНФ, депутата Госдумы РФ Вячеслава Лысакова добились отмены спортивных авто- и мотогонок на территории природно-исторического парка «Москворецкий». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-служба Московского отделения ОНФ.



«Гонки беспокоили не только людей. Непоправимый вред был нанесен окружающей среде и животному миру природной территории», - отмечается в сообщении.

В течение последних семи лет весной на Крылатских холмах проводились автомобильные гонки не смотря «ни предупреждения, ни штрафы» правоохранительных и контролирующих органов.



«Крылатские холмы – одна из самых ценных и уникальных в природном отношении территорий Москвы, известных местообитанием большого числа видов насекомых, млекопитающих, птиц и растений, занесенных в Красную книгу Москвы», – отмечал Лысаков, требуя соблюдения природоохранительного статуса ООПТ «Московорецкий».