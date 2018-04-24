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Город (Москва и область)     24.04.2018 15:36

При поддержке депутата Лысакова отменены ежегодные автогонки на ООПТ в Крылатском

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Теги:  Москва  Крылатское  Крылатские холмы  статус  Лысаков 

24 апреля. Mossovetinfo.ru - - Жители района Крылатское при поддержке ОНФ и сопредседателя московского штаба ОНФ, депутата Госдумы РФ Вячеслава Лысакова добились отмены спортивных авто- и мотогонок на территории природно-исторического парка «Москворецкий». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-служба Московского отделения ОНФ.

«Гонки беспокоили не только людей. Непоправимый вред был нанесен окружающей среде и животному миру природной территории», - отмечается в сообщении.
В течение последних семи лет весной на Крылатских холмах проводились автомобильные гонки не смотря «ни предупреждения, ни штрафы» правоохранительных и контролирующих органов.

«Крылатские холмы – одна из самых ценных и уникальных в природном отношении территорий Москвы, известных местообитанием большого числа видов насекомых, млекопитающих, птиц и растений, занесенных в Красную книгу Москвы», – отмечал Лысаков, требуя соблюдения природоохранительного статуса ООПТ «Московорецкий».

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Карта места

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Теги: 
Москва  Крылатское  Крылатские холмы  статус  Лысаков 

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