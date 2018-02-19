Прибыль гостиниц и ресторанов Москвы за 2017 год возросла на 39%

19 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - По данным Мосгорстата, прибыль гостиниц и ресторанов Москвы за 2017 год возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39%. Московские власти связывают этот рост с ростом туристической привлекательности Москвы.



«Рост прибыльности гостиниц и предприятий общественного питания напрямую связан с ростом туристической привлекательности Москвы. Объем туристского потока в Москву составил по итогам прошлого года 21,6 млн человек – это на 22% больше, чем в 2016 году», – сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Слова заммэра в своем сообщении в ИА «Моссовет» приводит Оргкомитет цикла уличных городских мероприятий

«Московские сезоны».