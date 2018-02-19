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Город (Москва и область)
19.02.2018, 16:40
У жителей Подмосковья при благоустройстве востребованы ворткауты и площадки для выгула собак – Мособлархитектура
19 февраля /Mossoverinfo.ru/ - - У жителей Московской области при благоустройстве дворовых территорий есть большой запрос на такие элементы комфортной городской среды, как детские площадки, зоны ворка...
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Город (Москва и область)
19.02.2018, 11:30
Прибыль гостиниц и ресторанов Москвы за 2017 год возросла на 39%
19 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - По данным Мосгорстата, прибыль гостиниц и ресторанов Москвы за 2017 год возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39%. Московские власти связывают ...
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Город (Москва и область)
19.02.2018, 10:32
Объявлена закупка 22 тысяч упаковок катетеров для введения инсулина пациентам с сахарным диабетом
19 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - О закупке инфузионных систем типа Квик Сет в количестве 21 тысячи 188 упаковок в Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы для лечени...