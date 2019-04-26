26 апреля. Mossovetinfo.ru – Все пригородные электрички Центральной пригородной пассажирской компании переведут на летний режим работы до 31 мая, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ЦППК.



Сообщается, что перед летним сезоном весь подвижной состав пройдет комиссионный осмотр. Будет проверена работа всего оборудования электропоездов, включая вибродиагностику и инструментальные замеры.



Кроме того, в преддверии летнего сезона на платформах станций устранят дефекты покрытия, разметку полос безопасности, покрасят лавки, бордюры, ограждения, проведут уборку турникетных комплексов. Также будет проведена уборка прилегающих к станциям территорий.