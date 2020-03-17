17 марта. Mossovetinfo.ru – Москвичи и туристы, прилетевшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, теперь могут отправить свои контактные данные медикам, заполнив онлайн-анкету на портале mos.ru, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Граждане, которые прибыли из стран, с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, обязаны сообщить медикам о своем приезде и указать контактные данные.



«В городе уже работает специальная горячая линия, на которой операторы регистрируют прибывших из неблагополучных стран и отвечают на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией. По этому же номеру жители могут оформить больничный лист. Теперь для удобства горожан мы также открываем возможность сообщить о себе и заполнить анкету самостоятельно на портале mos.ru», - рассказала Ракова.



С помощью онлайн-анкеты москвичи и туристы могут сообщить из какой страны они прибыли в Москву, указать номер рейса, которым они прилетели, а также оставить свои контактные данные, чтобы медики могли с ними связаться.