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Город (Москва и область)     17.03.2020 09:40

Прилетевшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией могут заполнить анкету онлайн

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Теги:  коронавирус  онлайн-анкетирование 

17 марта. Mossovetinfo.ru – Москвичи и туристы, прилетевшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, теперь могут отправить свои контактные данные медикам, заполнив онлайн-анкету на портале mos.ru, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Граждане, которые прибыли из стран, с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, обязаны сообщить медикам о своем приезде и указать контактные данные.

«В городе уже работает специальная горячая линия, на которой операторы регистрируют прибывших из неблагополучных стран и отвечают на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией. По этому же номеру жители могут оформить больничный лист. Теперь для удобства горожан мы также открываем возможность сообщить о себе и заполнить анкету самостоятельно на портале mos.ru», - рассказала Ракова.

С помощью онлайн-анкеты москвичи и туристы могут сообщить из какой страны они прибыли в Москву, указать номер рейса, которым они прилетели, а также оставить свои контактные данные, чтобы медики могли с ними связаться.


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Теги: 
коронавирус  онлайн-анкетирование 

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