28 марта. Mossovetinfo.ru – Приложение «Парковки Москвы» будет отображать загруженность частных стоянок и цены на них. Об этом заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.



«Мы подумали, что водителю было бы хорошо видеть не только городские парковки, но и прилегающие капитальные, частные - надземные, подземные,, и цены на них», - сказал Ликсутов, которого цитирует «Российская газета».



Он отметил, что в дальнейшей планируется сделать так, чтобы все парковки можно было оплачивать, используя одно приложение.