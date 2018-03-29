28 марта. Mossovetinfo.ru – Приложение «Парковки Москвы» будет отображать загруженность частных стоянок и цены на них. Об этом заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
«Мы подумали, что водителю было бы хорошо видеть не только городские парковки, но и прилегающие капитальные, частные - надземные, подземные,, и цены на них», - сказал Ликсутов, которого цитирует «Российская газета».
Он отметил, что в дальнейшей планируется сделать так, чтобы все парковки можно было оплачивать, используя одно приложение.
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