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Город (Москва и область)     26.07.2024 13:38

Принято решение о разработке проекта реставрации главного дома усадьбы Соллогуба в Пресненском районе

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Теги:  Поварская улица 52  дом Ростовых  усадьбы Соллогуба  реставрация 

26 июля — Mossovetinfo.ru — Принято решение «о разработке проекта реставрации главного дома усадьбы Соллогуба в Пресненском районе» и «уже этой осенью специалисты приступят к комплексным научным исследованиям», - сообщил в своем телеграмм- канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Эта усадьба считается единственным сохранившимся зданием на Поварской улице после пожара 1812 года. Здесь не раз бывал Лев Толстой, и есть легенда, что именно его он описал в романе «Война и мир» как дом Ростовых», но в настоящее время, - «дом в плохом состоянии. Деформированы фундаменты, цоколь, фасады, нужно менять элементы крыши», - отмечает мэр.

После революции в усадьбе был открыт «Дворец искусств», где выступали известные поэты и писатели, в том числе Александр Блок, Сергей Есенин, Борис Пастернак. В 1921 году в главном доме начал работать Высший литературно-художественный институт, потом — Союз писателей СССР. Здесь прощались с Владимиром Маяковским и Михаилом Булгаковым.

С 2020 года историческое здание занимает Ассоциация союзов писателей и издателей России. На сайте Ассоциации отмечается, что у этого здания, расположившегося в самом центре Москвы по адресу Поварская улица, 52, множество названий. Подобно артистичному литератору, меняющему свои псевдонимы, дом представлялся современникам разными именами. Он известен как «усадьба князей Долгоруковых», «особняк барона Боде-Колычёва», «городская усадьба графа Соллогуба», а закрепилось, теперь уже окончательно, за ним название краткое и ёмкое — «дом Ростовых».

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Карта места

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Теги: 
Поварская улица 52  дом Ростовых  усадьбы Соллогуба  реставрация 

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