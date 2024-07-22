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Город (Москва и область)
26.07.2024, 13:38
Принято решение о разработке проекта реставрации главного дома усадьбы Соллогуба в Пресненском районе
26 июля — Mossovetinfo.ru — Принято решение «о разработке проекта реставрации главного дома усадьбы Соллогуба в Пре...
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Город (Москва и область)
25.07.2024, 12:18
День города в этом году Москва отметит 7–8 сентября
25 июля — Mossovetinfo.ru — День города в этом году Москва отметит 7–8 сентября, мероприятия пройдут как в центре горо...
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Город (Москва и область)
22.07.2024, 09:57
Собянин: Более 20 объектов культурного наследия восстановили инвесторы по льготной программе
22 июля — Mossovetinfo.ru — По программе «1 рубль за квадратный метр в год» инвесторы восстановили 24 объекта культурн...