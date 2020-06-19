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Город (Москва и область)     19.06.2020 14:31

Прирост новых случаев коронавируса в Москве снизился за месяц в четыре раза

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Теги:  коронавирус  статистика  заболеваемость 

19 июня. Mossovetinfo.ru – За месяц прирост новых случаев заражения коронавирусом в Москве снизился в четыре раза, сообщается на портале mos.ru.

Сообщается, что если за неделю с 8 по 15 мая в Москве выявили 36 942 случая, то за неделю с 12 по 19 июня – 8 986 случаев. Прирост новых случаев в Москве составляет 4,4%.

На 19 июня в Москве был зафиксирован 211 921 случай заражения коронавирусом. Выздоровело 132 434 тысячи человек, умер в результате заражения 3 531 человек.

В средине мая в Москве стартовало массовое проведение иммуноферментного анализа, позволяющего выявить наличие антител к коронавирусу. Первоначально ИФА-тестирование проводилось только по приглашениям, а с 27 мая оно стало доступным всем москвичам по предварительной записи.


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Теги: 
коронавирус  статистика  заболеваемость 

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