18 декабря. Mossovetinfo.ru - С понедельника, 21 декабря, сделать прививку от коронавируса смогут около миллиона москвичей, сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.



Мэр напомнил, что с 21 декабря открывается запись на вакцинацию для новых категорий горожан: работников транспорта, энергетики, сотрудников промышленных предприятий и СМИ.



Мэр также отметил, что в технополисе «Москва» завершается строительство производства вакцины «Спутник V». Ранее сообщалось, что на максимальной мощности оно сможет производить до 10 миллионов доз вакцины в месяц.



Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. Первыми записаться на вакцинацию смогли врачи, учителя и сотрудники социальных служб города. С 14 декабря запись на вакцинацию открылась для работников сферы торговли и услуг, а также сотрудников МФЦ и работников культуры.