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Город (Москва и область)     05.07.2021 14:38

Прививочный пункт в ГУМе закрыт

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Теги:  Москва  вакцина  вакцинация  прививка  ГУМ  поликлиника 

5 июля. Mossovetinfo.ru - В понедельник, 5 июля, в 14:00 в ГУМе закрылся прививочный пункт, в котором с 18 января можно было сделать прививку от коронавируса. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в справочной службе ГУМа. Ответить на вопрос о том, как должны поступать и куда обращаться тем, кто с завтрашнего дня, например, должен был там делать вторую вакцинацию, не смогли. 

При этом сообщили, что медицинскую работу в прививочном центре ГУМа проводили городской поликлиники 68. Дозвониться в поликлинику 68 корреспондент ИА МОССОВЕТ оперативно не смог: «Ваша позиция в очереди 18. Прогнозируемое время ожидания 50 минут. Ожидайте. Благодарим за терпение».

В то же время в Москве, в двух минутах ходьбы от ГУМа, в Гостином дворе, открылся крупный пункт вакцинации от коронавируса, в котором прививки могут получать 50 человек одновременно.

15 января глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович обратился с открытым письмом о создании центра вакцинации в ГУМе и просил «считать эту публикацию (открытое письмо - ред.) официальным предложением Департаменту здравоохранения Москвы».

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Карта места

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Теги: 
Москва  вакцина  вакцинация  прививка  ГУМ  поликлиника 

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