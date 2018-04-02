2 апреля. Mossovetinfo.ru – Проект для людей старшего возраста в столице получил название «Московское долголетие». Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Название выбрали москвичи, голосование проходило на портале мэра и в центрах социального обслуживания. С 1 марта пенсионеры могут прийти в центры социального обслуживания и выбрать для себя кружки и секции, в которые хотят ходить. Участие бесплатное. Заявки подали уже более 68 тысяч человек.
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