Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     26.11.2019 09:31

Проект «Московское долголетие» проведет голосование «Человек года»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московское долголетие  премии  Человек года  голосование 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Московское долголетие» проедут голосование «Человек года», с помощью которого выберут лауреатов премии «Человек года», сообщается на портале mos.ru.

Голосование пройдет с 26 по 29 ноября на официальном сайте премии. Проголосовать можно за преподавателей, партнеров и активных участников «Московского долголетия», которые внесли наибольший вклад в развитие проекта в 2019 году.

Премия будет вручена в 11 номинациях: «За верность проекту», «Наставник года», «Поставщик года», «Инновация года», «Рекордсмен года», «Премьера года», «Достижение года», «Прорыв года», «Коллаборация года», «Событие года» и «Публикация года».

На конкурс премии поступило около 300 заявок. Члены общественного совета проекта «Московскогое долголетияе» отобрали 55 номинантов, из которых будут выбраны лауреаты. Премия будет вручена 2 декабря на торжественной церемонии.



x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московское долголетие  премии  Человек года  голосование 

Возврат к списку

Лента новостей

09:31 Город (Москва и область) Проект «Московское долголетие» проведет голосование «Человек года»

09:16 Другое Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от спорта на 4 года

08:46 Город (Москва и область) Названы самые ценные находки археологов в Москве в 2019 году

08:31 Город (Москва и область) Какие развлечения ждут москвичей зимой на ВДНХ

08:11 Общество Какая погода будет в Москве 26 ноября

Актуальные материалы

11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов

10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки

17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД

14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД

21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru