26 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Московское долголетие» проедут голосование «Человек года», с помощью которого выберут лауреатов премии «Человек года», сообщается на портале mos.ru.



Голосование пройдет с 26 по 29 ноября на официальном сайте премии. Проголосовать можно за преподавателей, партнеров и активных участников «Московского долголетия», которые внесли наибольший вклад в развитие проекта в 2019 году.



Премия будет вручена в 11 номинациях: «За верность проекту», «Наставник года», «Поставщик года», «Инновация года», «Рекордсмен года», «Премьера года», «Достижение года», «Прорыв года», «Коллаборация года», «Событие года» и «Публикация года».



На конкурс премии поступило около 300 заявок. Члены общественного совета проекта «Московскогое долголетияе» отобрали 55 номинантов, из которых будут выбраны лауреаты. Премия будет вручена 2 декабря на торжественной церемонии.