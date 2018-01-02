Город 02.01.2018, 10:24 Как изменилась стоимость проезда в общественном транспорте в Москве

2 января. Mossovetinfo.ru - Тарифы на проезд в общественном транспорте в Москве выросли со 2 января 2018 года. Проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте подорожал на 1 рубль и сос...

Город 02.01.2018, 09:52 Проезд по карте «Тройка» подорожал на рубль

2 января. Mossovetinfo.ru - Тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы выросли со 2 января в среднем на 2,2 процента. Так, проезд по карте «Тройка» теперь стоит не 35,а 36 рублей. При этом...