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Город (Москва и область)     08.12.2019 15:57

Проезд по МЦД станет платным с 9 декабря

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Теги:  МЦД  МЦД-1  МЦД-2  транспорт 

8 декабря. Mossovetinfo.ru – На Московских центральных диаметрах (МЦД) в воскресенье начали закрывать турникеты, проезд с понедельника станет платным.

«Для прохода используйте социальную карту москвича, «Тройку» и «Тройку-Стрелку». Cписаний до понедельника не будет, но карту приложить надо», - отметили в Центральной Пригородной Пассажирской Компании.

МЦД-1 и МЦД-2 запустили 21 ноября. Запуск сопровождался массовыми жалобами пассажиров на различные проблемы. Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принял решение сделать с 25 ноября до 8 декабря проезд по МЦД бесплатным. За это время была увеличена составность всех поездов на до 10-11 вагонов, а также проведена настройка всех билетных систем.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  МЦД-1  МЦД-2  транспорт 

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