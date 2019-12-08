8 декабря. Mossovetinfo.ru – На Московских центральных диаметрах (МЦД) в воскресенье начали закрывать турникеты, проезд с понедельника станет платным.
«Для прохода используйте социальную карту москвича, «Тройку» и «Тройку-Стрелку». Cписаний до понедельника не будет, но карту приложить надо», - отметили в Центральной Пригородной Пассажирской Компании.
МЦД-1 и МЦД-2 запустили 21 ноября. Запуск сопровождался массовыми жалобами пассажиров на различные проблемы. Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принял решение сделать с 25 ноября до 8 декабря проезд по МЦД бесплатным. За это время была увеличена составность всех поездов на до 10-11 вагонов, а также проведена настройка всех билетных систем.
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