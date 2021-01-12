12 января. Mossovetinfo.ru – С 12 января проезд по четвертому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-4) стал платным, сообщает ТАСС со ссылкой на Автодор.



Движение по ЦКАД-4 было открыто в декабре 2021 года. Данный участок ЦКАД расположен между трассами M-7 «Волга» и М-4 «Дон».



Стоимость проезда по ЦКАД-4 будет варьироваться в зависимости от протяженности поездки и составит от 2,5 до 5 рублей за километр.