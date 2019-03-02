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Город (Москва и область)     02.03.2019 09:03

Программа фестиваля «Московская Масленица» на 2 марта

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Теги:  Московская Масленица  фестивали 

2 марта. Mossovetinfo.ru – В столице 1 марта стартовал фестиваль «Московская Масленица. В оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские сезоны» рассказали ИА «Моссовет», какие развлечения ждут гостей фестиваля в субботу, 2 марта.

Программа фестиваля «Московская Масленица» на 2 марта

«Среди самых любопытных кулинарных мастер-классов в этот день - «Крымские блины с гречкой и грибами», которые будут готовить на бульваре Дмитрия Донского в 13:00 и «Тыквенно-лимонные блины» (площадка на Профсоюзной, начало в 14:00). На творческих занятиях в субботу можно будет создать «Масленичный пазл» (площадь Революции, 14:00), смастерить маски для праздничных гуляний (Профсоюзная улица, 13:00) или сделать сувенир в виде тульского пряника (Новопесчаная улица, 15:00).

Подвижные игры и народные забавы ждут гостей на переходе от Манежной площади к площади Революции. С 13.00 до 18.00 здесь можно поиграть в «жмурки» и «цвета», поучаствовать в «боях мешками» и «забегах великанов», поводить хороводы. А еще на этой площадке установлены качели и интерактивные игровые объекты - например, силомер «закати блин» и «русская печь» в которую надо попасть блинчиком-фрисби!

На Тверской площади в 13:00, 14:00 и 15:00 артисты в образах сказочных персонажей - Ивана-царевича, Василисы Премудрой, Аленушки и других - пригласят детей поучаствовать в интерактивных масленичных спектаклях.

На этой же площадке, в павильоне-«Гостиной» в 18.00 фольклорный кукольный театр «Душегреи» покажет ярмарочный спектакль под названием «Всяко бывает». В основе этой постановки - сказки Бориса Шергина и Степана Писахова. Гости узнают истории про Парамона с Дусей, воеводу с воеводихой, цыганку с судьей да лошадь с балалайкой. А в 19.00 на сцене площадки на Тверской выступят Рачик Оруджев и группа Cover Club со специальной праздничной программой «Песни на масленицу».

На площади Революции в этот день два раза (в 16.00 и 18.00) покажут спектакль «Жили-были» театра «Кукольный дом» из Пензы. Этот театральный коллектив был основан аж в 1942 году, а его работы 5 раз получали награды «Золотой маски».

В 16:00 на Митинской улице начнется выступление ансамбля «Русский колорит». Музыкальная команда состоит из профессиональных вокалистов - выпускников Российской академии имени Гнесиных, инструменталистов и талантливых танцоров.

А всех, кто в 16:00 придет на улицу Хачатуряна, не оставит равнодушным «Масленичный бит» - зажигательная программа от Doodkee Project»


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Теги: 
Московская Масленица  фестивали 

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