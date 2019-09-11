11 сентября. Mossovetinfo.ru – Московская программа благоустройства «Моя улица» стала лауреатом международной премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence, сообщается на официальном сайте премии.



Данная премия является одной из самых известных в сфере городского развития и девелопмента.



Москва стала единственным европейским городом, которая вошла в число лауреатов премии. Помимо «Моей улицы» лауреатами стали городские проекты из США и Азии.



Программа «Моя улица» - программа комплексного благоустройства московских улиц. В рамках программы происходит обновление и расширение пешеходных зон, установка новых систем освещения, обновление фасадов зданий и тротуаров, озеленение, создание велосипедных дорожек.



Программа «Мой район» стартовала 2015 году. В первые два года работы в рамках программы велись в центре Москвы, в 2018 году в рамках программы началось благоустройство периферийных районов города.