7 сентября. Mossovetinfo.ru – 7 и 8 сентября на площадках Международного фестиваля и конкурса ландшафтного искусства «Цветочный джем» отметят День города.



В субботу и воскресенье посетителей ждет обширная развлекательная программа: 400 мастер-классов, более 30 спектаклей, 10 мюзиклов, Цветочный бал, Цветочное дефиле и финал Городских кулинарных баттлов по приготовлению самого вкусного варенья.



Участие во всех событиях «Цветочного Джема» бесплатно.



Мюзиклы, спектакли, концерты



В честь Дня Рождения Москвы, 7 и 8 сентября, в центре и на окружных площадках «Джема» пройдет большая праздничная программа. Выступления творческих коллективов пройдут на двенадцати площадках (Площадь Революции, Профсоюзная, вл. 41, Ореховый бульвар, вл. 24, Городецкая, вл. 1, Бульвар Дмитрия Донского, вл. 11, площадь Славы, ул. Митинская, вл. 31, ул. Святоозерская, вл. 1, ул. Матвеевская, вл. 2, ул. Перерва, вл. 52, Зеленоград площадь Юности, г. Троицк, Сиреневый бульвар, вл. 1).



На сценах гостей ждут мюзиклы по мотивам всеми любимых сказок и историй: «Алиса в стране чудес», «Дюймовочка», «Лукоморье», «Малыш и Карлсон». Не пропустите новинку, поставленную специально для «Цветочного джема» - мюзикл «Бременские музыканты».Премьера состоится 7 сентября, в 15:00, на площади Революции.



«Мюзиклы стали неотъемлемой частью программы московских праздников! Зрители их любят за зрелищность, яркие костюмы и прекрасные песни, которые можно подпевать. В этом году замечательному мультфильму «Бременские музыканты» исполняется 50 лет. Поэтому было принято решение подарить фестивалю «Цветочный джем» именно эту замечательную историю», - рассказал Генеральный продюсер центра «Триумф», Алексей Пеганов.



Новый мюзикл состоит из трех частей: Бременские музыканты, По следам бременских музыкантов и новые бременские музыканты. Представление максимально приближено к мультфильму!



«Артисты в ярких аутентичных костюмах того времени «зажигают» зрителя под нетленную музыку Геннадия Гладкова на стихи Энтина и Ливанова. Свобода мысли, свобода времени, гармония во взаимоотношениях вот что выражает спектакль. Это еще и постоянный интерактив со зрителями. Бойкая Атаманша, например, постоянно сходит со сцены, чтобы петь и танцевать с юными зрителями. Это семейное представление, которое интересно всем! Взрослые вспоминают детство, а малышня знакомится с героями, музыкой и стихами!», - рассказал Алексей Пеганов.



Кроме того в субботу и воскресенье на фестивале можно будет посмотреть более 30 спектаклей от московских театров!



К примеру, 7 сентября на сцене площадки в Троицке по адресу Сиреневый бульвар, вл.1, начиная с 16:00 пройдут три спектакля подряд: «Мэри Поппинс», «Сладкие приключения цветочного гнома» и «Сны под звездным мостом».



В этот же день на бульваре Дмитрия Донского, вл. 11 в 15:00 покажут мюзикл «Алиса в стране чудес», а 8 сентября в 17:00 здесь также можно будет посмотреть спектакль «Мэри Поппинс».



8 сентября на площадке по адресу ул.Митинская, 31 с 15:00 можно посмотреть спектакли от театров «Светлица» и «Barbotina» - «Красная Шапочка», «Секрет варенья», «Белая королева».



В центре Москвы, на площади Революции , 7 и 8 сентября в 17:00 артисты Театра Сергея Котюха вновь покажут интерактивный спектакль «Ван Гог. Любить то, что достойно любви», также поставленный специально для «Цветочного джема»-2019.



Какой же День города обходится без праздничных концертов? Популярные российские исполнители также порадуют гостей своим творчеством.



Удивительный проект Михаила Турецкого, женская арт-группа Soprano не оставит равнодушным никого. Жанровое разнообразие настолько широко, что поражает самого искушенного слушателя. Не пропустите выступление коллектива 7 сентября в 14:00 на Площади Революции.



На бульваре Дмитрия Донского, вл. 11, 8 сентября джазовый коллектив Jazzy House выступит с программой мировых хитов.



Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова порадует своих поклонников на Площади Юности в Зеленограде 7 сентября в 18:00, на Площади Славы 8 сентября в 16:00 и в этот же день на ул. Перерва, 52 в 18:00.



7 сентября в 18:00 Ирина Дубцова даст концерт на площадке по адресу ул. Митинская, вл. 31.



Группа «Акапелла Экспресс» с музыкальной программой «Вокальный джаз» выступит 7 сентября на ул. Матвеевская, вл 2 в 17:00. Здесь же в вечерней программе встреча с Клавой Кока.



Певица Юлианна Караулова порадует поклонников своими концертами 7 сентября в 16:00 (на площадке по адресу Ореховый бульвар, вл. 24) и 8 сентября, в 21.00 (площадка на ул. Перерва, 52).



Певец Влад Соколовский будет петь на сцене площадки на Святоозерской улице 8 сентября в 18:00.



И еще один праздничный сюрприз для гостей фестиваля: 7 сентября, в 16.00, на площадке «Джема» на Митинской встречаем команду КВН «Будем дружить семьями»!



Конкурсы и состязания



Ярким событием предстоящих выходных станет финал Кулинарных баттлов  гастрономических шоу, в котором участники, под руководством шеф-поваров, соревнуются в приготовлении варенья, а все желающие посетители фестиваля оценивают их кулинарное мастерство. Первые два этапа позади и теперь зрителям предстоит выбрать самое вкусное варенье Москвы! Финальные состязания пройдут 7 сентября на ул. Перерва, 52 с 16:00 до 19:00.



8 сентября гостям «Джема» предложат посоревноваться в эрудиции. В 18.00 на бульваре Дмитрия Донского пройдет игра по мотивам шоу «100 к 1» . И в это же время на Матвеевской улице, вл. 2, начнется увлекательная викторина, посвященная Москве.



Самое масштабное соревнования фестиваля «Цветочный джем» - любительский конкурс цветников  пройдет 8 сентября, с 10.00 до 18.00. Состязания будут поистине грандиозными - конкурсные цветники расцветут почти на полутора тысячах площадках. Стать участником может каждый. Для этого нужно пройти предварительную онлайн-регистрацию по ссылке: https://moscowseasons.com/ru/festival/konkurs-liubitelskikh-tsvetnikov-2019/



Итоги профессиональных номинаций Международного конкурса ландшафтного дизайнафестиваля «Цветочный джем» также будут объявлены 8 сентября, в 17:00. Как вам уже наверняка известно, в конкурсе ландшафтного дизайна «Цветочный Джем» участвуют признанные мастера из 11 стран мира. Их работы  42 летних сада  расцвели на улицах и площадях нашего города еще в начале лета и продолжат радовать москвичей и туристов до конца сентября. Какие сады окажутся лучшими из лучших - узнаем от компетентного жюри! Награждение победителей пройдет на ул. Перерва, вл. 52



Цветочные танцы и музыкальные зарисовки



Зрелищный и красочный «Цветочный бал» - традиция «Джема». В этом году станцевать под музыку духового оркестра гостям предложат 8 сентября, с 12.00 до 17.00, на ул. Перерва, 52. Если вы не сильны в искусстве танца, не беда  вам помогут профессиональные танцоры. Они выступят перед гостями в особенных, «цветочных» костюмах. Наряды выполнены в цветочной тематике и обильно украшены яркими живыми цветами. Разбивая свои пары артисты будут вовлекать в танец пришедших на праздник гостей, параллельно обучая их азам вальса и самых разных современных танцев!



Увидеть необычные наряды из живых цветов можно будет и на площади Революции! 7 сентября, в 13:00, там пройдет «Цветочный показ». Флористы-дизайнеры арт-бюро TRIDVORNOVA - Наталья Жижко, член Совета Национальной гильдии флористов, участник масштабных международных арт-проектов и конкурсов в Сингапуре, Японии, Корее, Испании, а также лауреаты международных цветочных конкурсов Роман Штенгауэр, Вадим Казанский и Анастасия Шехерина - удивят гостей праздника красочным дефиле платьев, созданных из тысяч роз, орхидей, гвоздик и гортензий! Вести шоу будет Юлия Барановская.



Хореографические зарисовки  перформансы на тему «Один день из жизни города»покажут артисты балетной школы «STUDIO-LIK» в летнем саду «Пейзаж - это ты», расположенного прямо перед ЦУМом. История жителей шумного мегаполиса, наполненного круговоротом событий, эмоций и чувств оживет в тени берез и рябин. Посмотреть выступление профессиональных танцоров и потанцевать самим гостям фестиваля предложат 7 и 8 сентября, в 15:00.



На выходных в конкурсных садах «Цветочного джема» пройдут и концерты! 7 и 8 сентября, в 17:00, в саду «Круг» (площадь возле станции метро Краснопресненская) и в 19.00 в «Красном саду» (у метро Баррикадная) выступит ансамбль медных духовых инструментов New Life Brass. Послушаем «Серенаду солнечной долины» Гленна Миллера, музыку к фильму Генри Манчини «Розовая пантера», попурри на музыку А. Зацепина к таким шедеврам советского кинематографа, как «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», и многие другие композиции!



Мастер-классы на любой вкус



На фестивале «Цветочный Джем» любителям учиться новому интересно всегда, и неспроста: для них работают сразу 13 кулинарных школ, мозаичные мастерские, проводятся занятия по живописи и гончарному делу. В субботу и воскресенье мастер-классы на большинстве площадок будут идти с 12.00 до 18.45.



На бульваре Дмитрия Донского, на площади Славы, на улицах Митинская и Матвеевская, а также не площади Юности в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троике пройдут занятия по приготовлению идеальных летних десертов. Будем варить варенье и джемы, готовить смузи и желе!



На площади Революции продолжаются мастер-классы, вдохновленные известными произведениями живописи. Например, поговорим о картине «Девочка с персиками» Валентина Серова и приготовим варенье из персиков. А также узнаем, как готовить смузи из винограда и цветов, печь хрустящие брускетты с инжиром и варить сбитень из груши.



На бульваре Дмитрия Донского, вл. 11. учимся работать с мозаикой, украшаем вазы, тарелочки, кружки, создаем панно по мотивам картин известных художников. А на площади Славы придаем необычный облик привычным вещам  расписываем сумку акриловыми красками, наносим сказочные принты на футболку, украшаем кухонную утварь.



На площадку по адресу Новый Арбат, 19 приглашаем любителей рисовать! 7 сентября, с 12.00 до 14.00 здесь пройдет мастер-класс по созданию классической ботанической иллюстрации, а 8 сентября, в это же время, занятие по ботанической акварели под названием «Цветы в городе».



Прогулки по цветущей Москве



В субботу и воскресенье приглашаем взрослых и детей прогуляться по центральным московским улицам и переулкам - и узнать много интересного!



Экскурсии, посвященные московским паркам, садам, бульварам и скверам, отправляются в путь с площадки фестиваля, по адресу Новый Арбат, 13, четыре раза в день: в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00. Всего в День города пройдет 8 увлекательных прогулок! Предварительная регистрация не требуется.



Например, 7 сентября, в 12:00 стартует экскурсия «Озеленение Москвы» Гуляя в компании опытного гида по маршруту Новый Арбат  Поварская  Никитский бульвар  Тверской бульвар поговорим про историю московских зеленых пространств - от дремучих хвойных лесов, до современных парков.



А на экскурсии «Садовое кольцо  новая веха Скородома» (начало  в 16.00) мы пройдем по улице, которая некогда была местом народных гуляний с балаганами, каруселями, зверинцами, увеселительной железной дорогой с паровой тягой, а во второй половине XIX века стала одним из самых красивых бульваров города. Мы увидим дом-коммуну, вдохновивший Ле Корбюзье, и узнаем где жил автор первых русских вальсов. Гулять будем по маршруту Новый Арбат  Новинский бульвар  Кудринская площадь  Садово-Кудринская ул.



8 сентября, в 16:00, состоится экскурсия «От Арбата до Старых садов»

Этот маршрут пройдёт по Гоголевскому бульвару, окрестностям Храма Христа Спасителя и Патриаршему мосту. На экскурсии мы поговорим о том, что располагалось в этой местности в старину, какие знаменитые люди связаны с этими районами и какие памятники истории и архитектуры здесь сохранились.



В этот же день, в 18:00, советуем побывать на экскурсии под названием «По бульварам». Мы прогуляемся по двум бульварам Бульварного кольца и поговорим об интересных зданиях на маршруте, а также известных людях их когда-то населявших. Гид поведет участников по маршруту: Новый Арбат  Арбатские ворота  Никитский бульвар  Никитские ворота  Тверской бульвар.



Подробности об этих и других событиях фестиваля смотрите на сайте https://moscowseasons.com/ru/festival/flower-jam-2019/



Расписание экскурсий 7-8 сентября.



Сбор участников по адресу Новый Арбат 13.



7 сентября

12:00  «Озеленение Москвы»

14:00  «Усадьбы Поварской»

16:00  «Садовое кольцо - новая веха Скородома»

18:00 - «По бульварам»

8 сентября

12:00  «Зеленый город»

14:00  «Растительные мотивы в архитектуре»

16:00 - «От Арбата до старых садов»

18:00  «По бульварам»



Расписание Любительского конкурса цветников



Утренний конкурс

10:00 -10:40 проверка онлайн-регистрации, дополнительная регистрация на свободные места;

10:40 -11:00 выдача инвентаря и цветов;

11:00 -12:00 проведение конкурса;

12:00-12:20 голосование;

12:20-12:30 подсчет голосов;

12:30-13:00 объявление и награждение победителей.



Вечерний конкурс

15:00-15:40 проверка онлайн-регистрации, дополнительная регистрация на свободные места;

15:40 -16:00 выдача инвентаря и цветов;

16:00 -17:00 проведение конкурса;

17:00-17:20 голосование;

17:20-17:30 подсчет голосов;

17:30-18:00 объявление и награждение победителей.



Программа предоставлена оргкомитетом цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».