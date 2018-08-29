29 августа. Mossovetinfo.ru – Число стартовых площадок программы реновации жилья в Москве достигло 256. Документ о добавлении 15 площадок подписал мэр столицы Сергей Собянин.



При этом, из списка исключена площадка по адресу: Проектируемый проезд 4062, д. 8 (Даниловский район).



Пять стартовых площадок расположены в Восточном административном округе, три — в ТиНАО, две — в Северном округе, по одной — в Северо-Восточном, Юго-Восточном, Западном и Зеленоградском округах.