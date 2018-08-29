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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     29.08.2018 22:22

Программа реновации: число стартовых площадок достигло 256

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Теги:  программа реновации  снос пятиэтажек  жилье  переселение  реновация 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Число стартовых площадок программы реновации жилья в Москве достигло 256. Документ о добавлении 15 площадок подписал мэр столицы Сергей Собянин.

При этом, из списка исключена площадка по адресу: Проектируемый проезд 4062, д. 8 (Даниловский район).

Пять стартовых площадок расположены в Восточном административном округе, три — в ТиНАО, две — в Северном округе, по одной — в Северо-Восточном, Юго-Восточном, Западном и Зеленоградском округах.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации  снос пятиэтажек  жилье  переселение  реновация 

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