23 января. Mossovetinfo.ru – В 2017 году прокурорами Москвы изучено 3155 нормативных правовых актов, в 106 из которых выявлено 174 коррупциогенных фактора. Об этом сообщается на сайте московском прокуратуры.



Кроме того, выявлено 58 нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы и противоречащих действующему законодательству.



Внесено 44 требования об изменении нормативных правовых актов с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов, принесено 43 протеста, внесено 11 представлений об устранении нарушений закона, направлено 8 информаций.



В результате вмешательства прокуратуры из 92 нормативных правовых актов коррупциогенные факторы исключены.



Кроме того, изучен 2671 проект нормативных правовых актов, из них выявлено 33 проекта, содержащих 68 коррупциогенных факторов. По

результатам коррупциогенные факторы исключены из 30 проектов.



Отмечается, что основная масса коррупциогенных факторов - широта дискреционных полномочий, отсутствие или неполнота административных процедур.