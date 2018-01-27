27 января. Mossovetinfo.ru – Прокуратура Юго-Западного округа принимает меры к устранению нарушений закона при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Проверка была проведена в ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги ЮЗАО». Установлено, что в октябре 2017 года учреждение заключило государственный контракт на поставку техники. При этом, выполненные по указанному договору работы учреждением в срок оплачены не были.
Прокурор возбудил в отношении директора ГБУ дело об административном правонарушении. Главное контрольное управление Москвы оштрафовало его на 30 тысяч рублей. Кроме того, лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
13:56 Происшествия Подпольное казино обнаружено в помещении ресторана в центре Москвы
13:15 Происшествия Курский вокзал проверяют после звонка об угрозе взрыва
12:58 Город Бесплатный Wi-Fi может появиться в автобусах коммерческих перевозчиков в Москве
12:49 В России Путин может обратиться к Федеральному собранию 6 февраля
12:40 Происшествия Один человек погиб в результате пожара в квартире на юге Москвы
09:54 В мире США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний
16:29 Город Какие дома не будут сносить в рамках программы реновации жилья
14:22 Город Названы даты Московского урбанистического форума - 2018
22:08 Другое На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов
13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации
19:06 Власть Николай Губенко возглавил фракцию КПРФ в Мосгордуме
21:23 Город Собянин: Московский урбанистический форум а 2018 году пройдет в «Зарядье»
17:46 Город Адреса домов для переселения по программе реновации в 2018 году