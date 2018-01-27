27 января. Mossovetinfo.ru – Прокуратура Юго-Западного округа принимает меры к устранению нарушений закона при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Проверка была проведена в ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги ЮЗАО». Установлено, что в октябре 2017 года учреждение заключило государственный контракт на поставку техники. При этом, выполненные по указанному договору работы учреждением в срок оплачены не были.



Прокурор возбудил в отношении директора ГБУ дело об административном правонарушении. Главное контрольное управление Москвы оштрафовало его на 30 тысяч рублей. Кроме того, лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.