28 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в пятницу, 29 мая.



Сообщается, что по прогнозам синоптиков 29 мая в период с 09:00 утра до 21:00 вечера в Москве ожидаются проливные дожди, местами очень сильные. В некоторых районах возможны гроза и град. При грозе ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.



Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, не парковать машины под деревьями.



Гражданам напоминают, что во время грозы нельзя купаться, рыбачить, находится возле водоемов. Рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять детей без присмотра, соблюдать осторожность.