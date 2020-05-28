28 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в пятницу, 29 мая.
Сообщается, что по прогнозам синоптиков 29 мая в период с 09:00 утра до 21:00 вечера в Москве ожидаются проливные дожди, местами очень сильные. В некоторых районах возможны гроза и град. При грозе ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.
Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, не парковать машины под деревьями.
Гражданам напоминают, что во время грозы нельзя купаться, рыбачить, находится возле водоемов. Рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять детей без присмотра, соблюдать осторожность.
13:55 Власть Песков прокомментировал отрицание четвертью россиян опасности коронавируса
13:32 Происшествия Илья Азар арестован на 15 суток за пикет в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции»
13:15 Город (Москва и область) Проливные дожди, град и штормовой ветер ожидаются в Москве 29 мая
12:26 Власть Роспотребнадзор утвердил рекомендации по работе кинотеатров
10:50 Мнения Почти четверть россиян считает коронавирус выдумкой заинтересованных лиц - опрос
20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву
11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»
14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт
18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая
13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность
12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции
12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление
19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска
17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая
14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня
08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая
15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы
23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами
20:45 В мире Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила $35