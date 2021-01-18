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Город (Москва и область)     18.01.2021 13:35

Оплачивать проезд в транспорте в Москве можно будет пропуском на работу

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Теги:  метро  метрополитен  транспорт  общественный транспорт  автобусы  трамваи 

17 января. Mossovetinfo.ru – Пропуск на работу в будущем в Москве можно будет для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит telegram-канала департамерта транспорта.

«Через какое-то время «Тройкой» сможет стать любой носитель с RFID-чипом, например, пропуск на работу», - пояснил Ликусутов.

Он напомнил, что в 2021 году планируется запустить оплату проезда по лицу пассажиры. В настощее время система тестируется. Также ведется работа над реализацией платежей по лицу в кассах метро.

Напомним. что в Москве с 2 января увеличилась стоимость проезда на общественном транспорте по некоторым билетам. Подробнее об изменении тарифов можно узнать здесь.

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Теги: 
метро  метрополитен  транспорт  общественный транспорт  автобусы  трамваи 

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