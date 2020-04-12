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Город (Москва и область)     12.04.2020 16:27

Протокол о нарушении режима самоизоляции подростками выписывается на родителей

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Теги:  самоизоляция  нарушения  штрафы 

12 апреля. Mossovetinfo.ru – Протокол о нарушении режима самоизоляции подростками выписывается на родителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальник Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

Протокол оформляется на родителей, так как они являются официальными представителями подростка-нарушителя, сообщил Данчиков.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве более 1300 человек было оштрафовано за нарушение режима самоизоляции.


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Теги: 
самоизоляция  нарушения  штрафы 

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