12 апреля. Mossovetinfo.ru – Протокол о нарушении режима самоизоляции подростками выписывается на родителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальник Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.
Протокол оформляется на родителей, так как они являются официальными представителями подростка-нарушителя, сообщил Данчиков.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве более 1300 человек было оштрафовано за нарушение режима самоизоляции.
17:15 Город (Москва и область) В Москве временно отменены плановые медицинские осмотры беременных
16:27 Город (Москва и область) Протокол о нарушении режима самоизоляции подростками выписывается на родителей
15:04 Город (Москва и область) Более 7 тысяч инфекционных коек развернут в Подмосковье до конца апреля
14:31 Власть Путин утвердил членов общественной палаты РФ
14:20 В России Эффективность ограничительных мер из-за коронавируса станет понятна к середине апреля - Голикова
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель