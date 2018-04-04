4 апреля. Mossovetinfo.ru – Проверки торговых центров в Москве завершатся через 10 дней. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Проводится фронтальная проверка всех крупных торговых центров. В первую очередь там, где есть дети. Думаю, в течение 10 дней проверки по городу закончатся», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.



«Все выявленные недостатки будут поставлены на контроль», - подчеркнул мэр Москвы.



Он также отметил, что нужно продолжать работу по выявлению и сносу самостроя.



Проверки в торговых центрах по всей России начались после пожара в ТРЦ в Кемерово 25 марта, где погибли 64 человека.



В среду, 4 апреля, в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице днем в среду произошел пожар, в результате которого погиб человек. Кроме того, пострадали шесть пожарных, пять из них остаются в больницах.